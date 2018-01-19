ريجيكامب: لاعبو الوحدة لا يعانون الإرهاق ولا أعذار أمام "السوبر"

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد الروماني ريجيكامب مدرب الوحدة جاهزية فريقه الكاملة لمباراة كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي أمام الجزيرة، بستاد بني ياس في الثامنة من مساء السبت، وشدد المدرب في المؤتمر الصحافي التقديمي للقاء السوبر على أهمية المباراة، متوقعاً مواجهة قوية بين الفريقين الكبيرين، وطالب المدرب اللاعبين بتقديم مستوى مرضٍ تستمتع به الجماهير التي ستتابع المباراة، آملاً أن ينتهي اللقاء بفوز الوحدة وتتويجه باللقب.

وأوضح المدرب أن الكأس ستكون على الطاولة قبل انطلاقة اللقاء، وعلى كل فريق أن يبذل الجهد المطلوب للتتويج باللقب المهم، مضيفاً أن كل فريقي يسعى للفوز بكأس السوبر، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة، ويرفع من أهميتها، مؤكداً احترامه الكامل للجزيرة، متوقعاً أن تكون ردة فعل منافسه قوية خلال المباراة من أجل الظفر باللقب.

ونفى ريجيكامب تأثر لاعبي الوحدة بالإرهاق، لافتاً إلى أنه لا وقت أمامهم للبحث عن أعذار، ويجب أن يكون الجميع في كامل الجاهزية والقدرة على الأداء حتى يحقق الفريق الفوز ويتوج باللقب، مجدداً ثقته في قدرة اللاعبين على إنجاز المطلوب، متمنياً أن يوفقوا في إسعاد أنصار العنابي.

وقال ريجيكامب إنه يفضل أن يركز على فريقه، ويتحدث عن تحضيراته وجاهزيته للمباراة، مشيراً إلى أن مواجهة الفريقين في السوبر تختلف عن اللقاء المؤجل الذي جمعهما في دوري الخليج العربي، متوقعاً أن يؤدي الجزيرة جهده بإصرار أكبر من أجل تحقيق الفوز، مشدداً على ضرورة أن يكون جميع لاعبي الوحدة في كامل جاهزيتهم.