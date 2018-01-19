تين كات: اكتمال صفوف الجزيرة في لقاء السوبر إضافة كبيرة للفريق

الشارقة 24 - محمود علي:





أكد هينك تين كات مدرب فريق الجزيرة، أن الرغبة كبيرة جداً لدى فريقه لتقديم مستوى قوي وللقتال أمام الوحدة للفوز بكأس عام زايد لسوبر الخليج العربي، وأعرب عن سعادته باكتمال تشكيلته بعد عودة المصابين وبالروح العالية التي تنتظم تحضيرات الفريق للمباراة المقامة في ملعب نادي بني ياس في الساعة الثامنة من مساء يوم غد السبت.





وتحدث تين كات في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء السوبر قائلاً: "هي مباراة لا تحتمل الاخطاء والفائز بها سيحصل على الكأس مباشرة، وأعتقد أن المواجهة ستكون مثيرة، وتحضيراتنا لمواجهة الوحدة تسير بالشكل المطلوب".

وتابع: "سعداء بعودة اللاعبين المصابين مثل محمد فوزي الذي يقدم إضافة كبيرة للفريق، وأتمنى ألا يتعرض للمزيد من الإصابات المؤثرة في الفترة المقبلة كما حدث له عندما كان في معسكر المنتخب الأول، ونحن محظوظون لأن الثنائي علي مبخوت وعلي خصيف بلغا مرحلة متقدمة الجاهزية البدنية، وبإمكاننا أيضاً أن نعتمد على الثنائي العماني حارب السعدي ومحمد المسلمي، وهذا الوضع البدني الجيد للاعبين يمنحني كمدرب المزيد من الخيارات والحلول فيما يتعلق باختيار التشكيلة وأسلوب اللعب".

واعترف الهولندي بأن الفوز بكأس السوبر سيكون أكبر انجازاته مع الجزيرة، وأضاف "كنت أتمنى إقامة كأس السوبر في بداية الموسم كما جرت العادة لأن الفوز بهذا اللقب يمنح الفريق المتوج به دفعة إضافية لتقديم مستويات أفضل في بقية الموسم، لكننا جاهزون للتعامل مع هذه المتغيرات، وما زالت دوافعنا كبيرة جداً للحصول على هذه الكأس التي لم يتوج بها الجزيرة رغم خوضه لثلاثة نهائيات في المواسم القليلة الماضية.