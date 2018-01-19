تصميم جديد وشكل فريد لكأس "عام زايد" لسوبر الخليج العربي

الشارقة 24:

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن تصميم جديد للكأس التي سيتم تقديمها للفائز في مباراة كأس "عام زايد" لسوبر الخليج العربي، وسيتم الكشف عن الكأس قبيل انطلاقة المباراة التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وتجمع الجزيرة والوحدة بإستاد بني ياس في الثامنة من مساء السبت 20 يناير الجاري.

وتم تصميم الكأس بشكله الجديد في سنغافورة بواسطة مصمم عالمي، وتزن 15 كيلو جراماً، ويبلغ ارتفاعها 60 سنتيمتر، وتم طلاؤه بالذهب والفضة، ويجمع التصميم بين الشكلين التقليدي والحديث، كما يجسد آلية صعود الفريقين، ويحمل شعار المناسبة.

وتحمل الكأس الجديدة اسم "كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي"، وهو المسمى الذي أطلقته اللجنة على الكأس، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " عام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة ليحمل شعار "عام زايد "، وقد اعطى المسمى الجديد قيمة إضافية وأهمية أكبر للكأس بعد أن تحولت المباراة إلى مناسبة وطنية مهمة، سيكون كل فريق حريصاً على الفوز فيها للتتويج بالكأس الغالية.