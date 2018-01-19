انطلاق ماراثون زايد الخيري من ساحة معبد الكرنك بالأقصر

الشارقة 24 – وام:





انطلق ماراثون زايد الخيري، صباح الجمعة، من ساحة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر المصرية، وذلك دعماً لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، وتشجيعاً للسياحة عربياً وعالمياً .

حضر انطلاق الماراثون، سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومحمد بدر محافظ الأقصر، وحسين شكري رئيس مجلس إدارة مؤسسة شفاء الخيرية، ومحمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة للماراثون، واللواء إسماعيل الفار نائباً عن وزير الشباب المصري .

وبدأت فعاليات ماراثون زايد الخيري في نسخته الرابعة من ساحة معبد الكرنك مروراً بشارع كورنيش النيل ومعبد الأقصر وميدان سيدي أبي الحجاج وطريق الكباش الفرعوني والعودة لموقع الانطلاق بساحة معبد الكرنك.

وتم الإعلان عن رصد مبلغ 1.5 مليون جنية للفائزين الـ 500 الأوائل بالماراثون، وكذلك التبرع بالريع الخاص بالماراثون لصالح بناء وإنشاء المرحلة الثالثة بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان بالصعيد.

ويشارك في الماراثون حوالي 6301 مشترك من الإسكندرية وبني سويف وأسيوط والبحر الأحمر وقنا والأقصر بينهم 24 من ذوي الاحتياجات الخاصة ويقوم بتغطيته 58 صحافياً.

وتزينت الأقصر بعدد 750 جدارية وتم تركيب جدارية هي الأضخم في صعيد مصر ويصل حجمها إلى 600 متر مربع وإعداد كافة التجهيزات الفنية بطول خط سير الماراثون الذي يجري وسط المعابد الفرعونية بالمدينة.