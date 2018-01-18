دبا يتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة على حساب النصر

الشارقة 24 - محمود علي:

حسم فريق دبا تأهله لدور الثمانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم وذلك عقب الفوز على النصر بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل 1-1، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي فاز بها دبا.

وفي بداية اللقاء افتتح دبا التسجيل بالدقيقة 11 عن طريق وليد أحمد ثم عادل النتيجة للنصر البرازيلي مارسيلو سيريينيو في الدقيقة 70.

وسدد فاندرلي سانتوس لاعب النصر ركلة جزاء في الدقيقة 54 لكن الحكم لم يحتسبها بسبب تباطؤ اللاعب ووقوفه عند الكرة وقت تسديدها.