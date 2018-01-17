العين والوصل يتأهلان إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

الشارقة 24 - محمود علي:

حسم نادي العين تأهله لربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وذلك عقب الفوز على الظفرة بهدف دون رد سجله ماركوس بيرج بصناعة أحمد خليل وذلك خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وفي لقاء آخر تمكن الوصل من الفوز على بني ياس بنتيجة 5-2 وذلك خلال لقاء الفريقين مساء اليوم ايضاً على ستاد خليفة بن زايد في مدينة العين.

ومن المنتظر أن يختتم مساء اليوم عقد المتأهلين إلى ربع نهائي البطولة الأغلى حيث يواجه فريق النصر نظيره دبا على ستاد خالد بن محمد بمدينة الشارقة.

جدير بالذكر أن كل من شباب الأهلي دبي والفجيرة والجزيرة والشارقة والوحدة قد حسموا أيضاً تأهلهم للدور نفسه.