بين الجزيرة والوحدة

"المحترفين" تطلق اسم "عام زايد" على كأس سوبر الخليج العربي

  • الأربعاء 17, يناير 2018 في 3:38 م
  • شعار المباراة
    شعار المباراة
  • لقاء سابق بين الجزيرة والوحدة
    لقاء سابق بين الجزيرة والوحدة
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كشفت لجنة دوري المحترفين عن إطلاق مسمى "كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي" على مباراة السوبر التي ستجمع الجزيرة بطل النسخة الماضية من الدوري والوحدة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

الشارقة 24- محمود علي:

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن إطلاق مسمى كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي على مباراة السوبر التي ستجمع الجزيرة والوحدة.

وقالت اللجنة في بيان لها: تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة ليحمل شعار "عام زايد "، قررت لجنة دوري المحترفين إطلاق مسمى كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي، على مباراة كأس سوبر الخليج العربي التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، يوم السبت المقبل 20 يناير الجاري بين الجزيرة والوحدة بإستاد نادي بني ياس.