"الهيئة العامة للرياضة" تنظم منتدى الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية الإثنين

الشارقة 24:

عقد صباح، الأربعاء، في مقر الهيئة العامة للرياضة بدبي مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل "منتدى الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية"، الذي سيقام تحت رعاية وحضور معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية يوم الإثنين القادم الموافق 22 يناير في تمام التاسعة صباحاً بمقر الهيئة في دبي.

وتحدث خلال المؤتمر الصحافي ابراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد، وأحمد العبدولي مدير مكتب المنشآت الرياضية بالهيئة.

وأشاد عبد الملك بداية بدور القيادة الحكيمة في دعم المنشآت الرياضية، وحرصها على أن تكون مستدامة وصديقة للبيئة، مراعية لجميع المقاييس والمعايير العالمية، من أجل جيل رياضي ينعم ببيئة رياضية خلاقة بمنشآتها وفكرها النيير المتميز، المنبثق من فكر باني ومؤسس إمارات الخير زايد الانسان ونحن نعيش عام زايد.

كما توجه عبد الملك بجزيل الشكر لمعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية لرعايته أعمال المنتدى، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومعالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير التغيير المناخي والبيئة ولجميع الرعاة والداعمين والمشاركين، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة على دورهم وتعاونهم ومبادرة دعمهم لإنجاح هذا المنتدى الذي من المرتقب أن تورق ثماره قريبا.

ونوه عبد الملك على أن اختيار شعار "الاستدامة والمستقبل" للمنتدى جاء بناء على تعزيز دور التطور الانشائي المواكب للمستجدات المعاصرة في اتخاذ البدائل الصديقة للبيئة عنصراً رئيساً في تأسيس البنية التحتية للدولة الحديثة، وهو ما تشهده منشآت الدولة الرياضية وغيرها في الآونة الأخيرة.

وأضاف من هنا كان لابد لنا من إجراء وقفة تعريفية وتدعيمية للأسس المتينة لبناء المنشآت الرياضية واستدامتها وفق أرقى المعايير العالمية، والأسس المهنية السليمة، من أجل بيئة صديقة مستدامة.

وذكر عبد الملك خلال المؤتمر بأن الهيئة حرصت على أن تعم مشاركة المنتدى على شخصيات ومؤسسات متخصصة في استدامة المنشآت من داخل وخارج الدولة، ليتم خلال المنتدى عرض أحدث التجارب وأفضل الممارسات، التي تكسب منشآتنا متانة وبعداً في البناء والإنشاء.

من جانبه أشار خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد إلى أن المنتدى من خلال جلساته التي ستعقد سيخرج بعدة توصيات تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزز من مسيرة التنمية المستدامة، حيث أن دولة الإمارات وبرؤية قيادتها الرشيدة تمضي في السير على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد آل نهيان الذي وضع دولة الإمارات على درب تحقيق التنمية المستدامة بإعلان الخطة التنموية الأولى للدولة في سبعينات القرن الماضي ليتم تخصيص جزء كبير من الميزانية لتطوير المرافق العامة والاهتمام بها ما أسفر عن تحقيق نجاحات كبير على مختلف الأصعدة.

وقال أحمد العبدولي مدير مكتب المنشآت الرياضية الأمين العام للمنتدى بأن هذا المنتدى يأتي ضمن إطار الخطة التشغيلية للمنشآت الرياضية والتي تعزز الدور المحوري بين الهيئة العامة للرياضة والمؤسسات الرياضية المعنية بالمنشآت الرياضية بالدولة، وفي سعي دائم نحو نشر الفكر المستدام لتلك المنشآت الرياضية وتعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعات المعنية بذلك.

وأضاف العبدولي بأن المنتدى يأتي بمشاركة خليجية تعمل على تعزيز دور العمل المشترك بين الجهات المعنية بالمنشآت الرياضية، حيث ستركز محاور المنتدى على الاستدامة من أجل الأرض نظرة رياضية قيادية، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الوطنية المبتكرة في استشراف المستقبل.

وعن مراسم الافتتاح قال العبدولي بأن المنتدى يحظى بمشاركة وحضور معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، والدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحية راعي المنتدى، ومعالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير التغيير المناخي والبيئة، ونخبة من كبار الشخصيات المتخصصة في دول الخليج، كما أنه سيتم عرض فيلم قصير يجسد تجربة حية في استدامة المنشآت لبلدية دبي، ثم تكريم الرعاة والمشاركين.

والجدير بالذكر ان الجلسة الأولى التي سيديرها الإعلامي عدنان حمد الحمادي ستضم كلا من الدكتور المهندس على محمد الجاسم - الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، والمهندسة انوار الشمري – مدير ادارة التصميم بوزارة تطوير البنية التحتية، والدكتورة حبيبه حسن سلطان المرعشي- رئيس مجموعة الامارات للبيئة، والدكتور المهندس بندر بن ناصر السعد- مستشار عماره وتخطيط بالهيئة السعودية للمهندسين.

أما الجلسة الثانية التي ستقدمها الإعلامية ندى الشيباني سيتحدث فيها كلا من الدكتور على العمودي – كبير مهندسي البيئة- شركة ابوظبي لتكرير النفط، والمهندس ناصر بدر ابوالحسن-كبير المهندسين المعماريين- بدولة الكويت، والمهندس على بن جعفر اللواتى – مهندس بدائرة المشاريع- سلطنة عمان، والاستاذة موزه محمد الزيودي- رئيس قسم البيئة والصحة والسلامة بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.