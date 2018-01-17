19 فريقاً من مختلف بلدان العالم في النسخة السادسة لطواف الشارقة الدولي للدراجات

الشارقة 24:

قامت اللجنة العليا المنظمة للنسخة السادسة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، الذي تنطلق فعالياته في 24 يناير الجاري، وتستمر حتى 27 يناير، بالكشف عن تفاصيل وملامح الطواف الذي أصبح أحد أهم العناوين في عالم الدراجات والسباقات على المستوى الدولي، حيث يقطع المتسابقون 378.2 كم على مدار أربعة أيام هي عمر الطواف الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي للمرة السادسة على التوالي.

وفي التفاصيل، قال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: "نحن جاهزون من أجل أن يكون السباق في أبهى صورة، فهو يحتل مكانة مميزة على المستوى الدولي، حيث إن طواف الشارقة الدولي للدراجات الذي يطوف الدراجون فيه عدة مناطق من إمارة الشارقة على أربعة مراحل، يعتبر أحد أهم السباقات الدولية للدراجات، وأحد أهم الفعاليات الرئيسية التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة وتشجيع من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي".

وأضاف رئيس مجلس الشارقة الرياضي، خلال مؤتمر صحافي نظمه المجلس في جزيرة العلم، صباح اليوم الأربعاء: "أن ما تحقق من نجاح في الدورات السابقة هو محل تقدير وفخر واعتزاز، ولا يسجل في رصيدنا فقط، بل هو نتيجة طبيعية لعمل مشترك وتعاون ودعم وتنسيق وحضور حيوي لافت من قبل الرعاة الرسميين الرئيسيين لهذا الحدث، وهم: مصرف الشارقة الإسلامي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، بالإضافة إلى الشركاء والداعمين وهم: شركة أصباغ ناشونال، وحاضر لأنظمة الأمن والاتصالات، وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، والمدينة الجامعية، وشركة الفضاء للدراجات، والعربية للطيران".



وأعرب الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، عن شكره وتقديره للحضور ولرعاة هذا الحدث الرياضي الكبير الذي تحتضنه الشارقة كل عام، قائلاً: "نلتقي الأسبوع المقبل في ميادين الطواف، ولا يسعني هنا أيضاً إلّا أن أتقدم بالشكر والتقدير للجنة العليا والإدارات التنفيذية لطواف الشارقة وشركائنا في العمل والنجاح رعاة هذا الحدث الذي تحتضنه الإمارة الباسمة، فلولاهم لما اكتمل مشهد النجاح والتميز والإبداع".



محطة ترويج وتعريف بالإمارة

وبدوره، قال السيد خالد الناخي مدير الطواف: "ها نحن نلتقي من جديد في نسخة جديدة من طواف الشارقة الدولي للدراجات، أحد الفعاليات المهمة التي تروج للإمارة الباسمة وتعمل على التعريف بها من خلال مشهد يومي على مدار أربعة أيام، ففي كل يوم محطة ومنطقة وحركة على مسافة طويلة، فيها ترحال ومشاهد ولوحات ومواقع تراثية وسياحية وتاريخية وحضارية ومدنية عديدة، تشكل في مجموعها لوحة شاملة جاذبة عن الشارقة، الإمارة الباسمة، إمارة الخير والمعرفة والثقافة والتراث والرياضة، التي تلقى الدعم الكبير والرعاية الدائمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".

وتابع: "يشارك في النسخة السادسة من طواف الشارقة الدولي للدراجات 19 فريقاً من مختلف بلدان العالم تشكل حوالي 28 جنسية منها: الإمارات والكويت والبحرين وأذربيجان وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلغاريا وأستراليا وليتونيا وبيلاروسيا وروسيا والجزائر وأوكرانيا وأذربيجان والمغرب واليابان وأريتيريا والنرويج وماليزيا ومنغوليا والأرجنتين وتونس وكازاخستان وكينيا وألمانيا".



وقال: "نحن على ثقة بأن الجمهور وعشاق الرياضة، خصوصاً رياضة الدراجات والسباقات سيعيشون أياماً مليئة بالبهجة والحيوية والفرح في ظل متابعة شيقة للأبطال المشاركين، وستكون أيام الطواف الأربع وما تشهدها من منافسة حامية، محطات جذب مهمة ولافتة، وعناوين كبيرة تبقى محفورة في الذاكرة حيث يتم عبور الدراجات الهوائية على العديد من المناطق السياحية الشهيرة التي تتميز بها إمارة الشارقة من بينها السوق المركزي والمتحف الإسلامي وكورنيش الممزر وإكسبو الشارقة ونفق وادي الحلو وشاطئ القرم وكورنيش الفجيرة ونادي الرياضات البحرية في الفجيرة وكورنيش دبا وبعض المناطق الأخرى مثل المناطق الصحراوية والجبلية مثل البطائح ودبا الحصن وكلباء ومسجد البدية ووادي الحلو والمدام وعدد من الأندية الرياضية".



ولفت مدير الطواف: "أن ما تحقق من نجاح في الدورات السابقة هو محل تقدير وفخر واعتزاز، ولا يسجل في رصيدنا فقط، بل هو نتيجة طبيعية لعمل مشترك وتعاون ودعم وتنسيق وحضور حيوي لافت من قبل الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث، وهذا ما ساهم في اختيار قمصان التميز التي ستمنح للفائزين على النحو التالي: القميص الأصفر يحمل اسم وشعار مصرف الشارقة الإسلامي للاعب الفائز بالترتيب العام، والقميص الأخضر الخاص ببطل السرعة يحمل اسم وشعار هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والقميص الأبيض يحمل اسم وشعار مكتب الشارقة الإعلامي، وهو خاص بفئة الشباب، والقميص الأحمر الذي يحمل اسم وشعار غرفة التجارة والصناعة بالشارقة ويمنح للفائز بالصعود، أما قمصان مرحلة الهواة فهي تحمل اسم وشعار مؤسسة الشارقة للإعلام.

ومن جانبه، قال سالم بوشليبي مدير السباق: "طواف الشارقة الدولي سيكون أحد أهم الفعاليات التي ننتظرها وإياكم على أحر من الجمر، خصوصاً أننا في الدورات السابقة كنا معاً، وشهدنا كل تلك التفاصيل، وعشناً أياماً في منتهى الروعة والحيوية".

وتابع: "لقد بذلنا خلال الفترة الماضية الكثير من الجهد من أجل إنجاح هذا الحدث لنضيف إلى ما حققناه في الدورات السابقة، ونبني على تلك النجاحات، بما يليق بسمعة ومكانة إمارة الشارقة، كما أن السباق الذي يمتلك اليوم رصيداً كبيراً في عالم السباقات، أصبح قبلة للفرق القارية التي تسعى للمشاركة، الأمر الذي ضاعف أعداد الراغبين في المشاركة في هذه البطولة، وبالتالي منحنا فرصة أكبر لاختيار الأفضل، في ظل العمل بروح الفريق الواحد في هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة، لإبرازها بشكل واسع من خلال مختلف الوسائل والآليات، وسيكون كل يوم هناك تتويج، وفي اليوم الأخير سيكون هناك تتويج السباق كاملاً، كما سيشهد اليوم الأخير بطولة مهارة قيادة الدراجات لأندية الشارقة في مسار خاص بهم".



4 أيام و378.2 كم

عرض بوشليبي محطات الطواف في مراحله الأربعة، الذي ينطلق في 24 يناير الجاري، ويستمر يومياً حتى 27 من يناير، قاطعاً مسافة تبلغ 378.2 كم، موزعة على أربع مراحل، الأولى تنطلق يوم الأربعاء 24 يناير بطول 10.2 كم ضد الساعة فردي، الساعة 2:00 ظهراً على كورنيش الممزر الشارقة، والنهاية أمام مصرف الشارقة الإسلامي، والثانية تنطلق يوم الخميس 25 يناير بطول 151 كم طريق فردي عام، الساعة 9:30 صباحاً، حيث تكون البداية من أمام نادي البطائح الرياضي ثم صعوداً على الجسر شارع الذيد والدوران باتجاه إمارة الشارقة إلى شارع الإمارات العابر ثم فلج المعلا والذيد ومليحة والمدام والنهاية في نادي مليحة الرياضي، والثالثة تنطلق يوم الجمعة 26 يناير بطول 117 كم طريق فردي عام، الساعة 1:45 مساء من دبا الحصن مروراً بخورفكان والفجيرة وكلباء إلى وادي الحلو، والنهاية ستكون أمام نادي الفتيات.

أما المرحلة الرابعة والأخيرة التي تأتي يوم السبت 27 يناير بطول 100 كم طريق فردي عام، الساعة 9:30 صباحاً، من أمام مسجد عبيد بن عيسى منطقة المريجة، والذهاب شرقاً على شارع الكورنيش مروراً من أمام متحف الشارقة للحضارة الإسلامية وفندق راديسون والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وصولاً إلى نقطة الدوران دوار المنتزه والرجوع غرباً باتجاه دوار المريجة، والانتهاء أمام ساحة مسجد عبيد بن عيسى.



فعاليات مصاحبة

تبدأ الفعاليات المصاحبة للطواف في 23 يناير الجاري وتستمر طوال أيام مراحل الطواف، وتتنوع بين لوحات إرشادية، وجدارية، ومسابقات، في ساحات فندق هوليدي إنترناشونال على بحيرة خالد كورنيش البحيرة بالشارقة، حيث يقيم الأبطال، بالإضافة إلى فعاليات للأطفال والعروض والأكلات الشعبية، كما ستكون الفعاليات المصاحبة في اليومين الثاني والثالث من أيام الطواف في المنطقتين الوسطى والشرقية، تتضمن فرق وأكلات شعبية، وألعاب أطفال.