أندية العرب يتنافسون لحصد الذهب في "عربية السيدات 2018"

الشارقة 24:

قامت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018 بالإعلان عن الدول والأندية المشاركة في نسختها الرابعة، التي تستضيفها إمارة الشارقة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في الفترة من 2-12 فبراير المقبل، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ويبلغ عدد الدول المشاركة في النسخة الرابعة التي تأتي تحت شعار "العالم ملعبِك.. شاركونا لحظات الفوز"، 17 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ومملكة المغرب، والجزائر، ولبنان، ودولة فلسطين، والسودان، وجمهورية مصر العربية، وليبيا، والعراق، واليمن، والصومال، وجيبوتي.



ويبلغ عدد الأندية التي أكدت مشاركتها حتى الآن 69 نادياً تتنافس في تسع رياضات هي: كرة السلة، وكرة الطائرة في الألعاب الجماعية، وكرة الطاولة، والمبارزة، والقوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى في الألعاب الفردية، والفروسية (قفز الحواجز)، ورياضة الكاراتيه، ويتوقع ارتفاع عدد الأندية المشاركة إلى أكثر من ذلك، لا سيما وأن اللجنة المنظمة للدورة لا زالت مستمرة في استقبال طلبات المشاركة حتى الآن.



وتتفاوت مشاركات البلدان في الرياضات المفتوحة للنسخة الرابعة من الدورة، حيث تشارك ثلاثة أندية نسوية عربية في لعبة المبارزة، وسبعة في كل من لعبة كرة السلة، والكاراتيه، وكرة الطائرة، فيما تشارك خمسة أندية في كل من منافسات قفز الحواجز والرماية، وثمانية أندية في مسابقات كرة الطاولة، ومن المقرر أن تشارك تسع أندية نسوية عربية في لعبة القوس والسهم، وستة في منافسات ألعاب القوى.

وفي هذا الصدد، قالت ندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، رئيسة اللجنة التنفيذية للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: "سعداء بالإقبال الكبير الذي تشهده النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، حيث يشاركنا هذا العام 69 نادياً من 17 دولة، ويؤكد هذا الإقبال أن الدورة باتت تمثل منصة بارزة على صعيد الرياضة النسوية العربية تتسابق اللاعبات والأندية على امتداد عالمنا العربي للمشاركة في منافساتها وحصد ألقابها".

وأشارت النقبي إلى أن ارتفاع حجم المشاركات على صعيد الأندية واللاعبات، يؤكد نجاح الجولات الترويجية والإعلامية، التي قامت بها اللجنة العليا المنظمة للنسخة الرابعة من دورة الألعاب، بتوجيهات من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حيث طافت من خلالها اللجنة العليا على عدد من الدول من بينها المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف حشد أكبر مشاركة ممكنة من اللاعبات العربيات في الحدث الرياضي النسوي الأكبر على مستوى المنطقة.

وعلى صعيد مشاركات الدول وفق الأندية، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في 9 ألعاب يُمثلها نادي الشارقة الرياضي الذي ينافس لحصد الذهب في كل من كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والرماية، والفروسية، والمبارزة، وألعاب القوى، والكاراتيه، والقوس والسهم، فيما تشارك السعودية بخمسة أندية في خمس ألعاب هي يونايتد لكرة السلة، وجدة الأخضر لكرة الطاولة، وأكاديمية الاتحاد السعودي للمبارزة، ونادي جامعة الأميرة نورة لألعاب القوى، ونادي آخر في الكاراتيه.



كما تشارك البحرين والجزائر بثمانية أندية، والأندية البحرينية المشاركة هي: البحرين للرماية، والحالة الرياضي للمبارزة، وأكاديمية البحرين للكاراتيه، والبحرين للقوس والسهم، والبسيتين لألعاب القوى، والبحرين المحرق لكرة الطائرة، والبحرين لكرة الطاولة، ومواهب وزارة شؤون الشباب والرياضة لكرة السلة، بجانب نادي آخر يتنافس في الفروسية - قفز الحواجز.



فيما تشارك كل من الأردن ومصر والصومال بأربعة أندية في أربع ألعاب، وذلك على النحو التالي: تشارك الأردن بكل من نادي شباب الفحيص لكرة السلة، والاتحاد الرياضي النسائي لكرة الطاولة، والاتحاد الرياضي النسائي لألعاب القوى، والاتحاد الرياضي النسائي للكاراتيه، أما مصر فتشارك بكل من نادي سبورتيج الاسكندرية لكرة السلة، ومؤتة لكرة الطاولة، والجواد للفروسية، والنيبوكان الرياضي للكاراتيه، فيما يشارك الصومال بكل من نادي مقديشو لكرة السلة، والقناة الرياضي للرماية، ونادي الفروسية المصري، ونادي البنك الأهلي للكاراتيه.



ويمثل نادي الفتيات الرياضي اليمن في الدورة حيث يشارك في ألعاب الرماية، والكاراتيه، والقوس والسهم، فيما يمثل فلسطين ناديين هما الوصل الرياضي لكرة الطائرة، والوسطى الرياضي للقوس والسهم، كما تشارك كل من ليبيا وسلطنة عُمان بثلاثة أندية في ثلاث ألعاب، حيث تشارك ليبيا بكل من نادي القدس الرياضي للفروسية، وأكاديمية الاستقلال لألعاب القوى، وبيت المقدس للكاراتيه، فيما تشارك عُمان بنادي صحار لكرة الطائرة، وقريات للرماية، وفريق رياضات القوى لألعاب القوى.



وتؤكد الكويت حضورها بخمس ألعاب هي كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، والكاراتيه حيث تنافس فيها بنادي الفتاة الرياضي، أما العراق فيشارك في ثلاثة ألعاب هي الكاراتيه، وألعاب القوى، والقوس والسهم، ويمثله في هذه الألعاب نادي البيشمركة الرياضي، فيما تشارك بقية الدول الأخرى في لعبة واحدة وبنادٍ واحد، وهي السودان الذي يشارك بنادي الدفاع الخرطوم السوداني لكرة الطائرة، وجيبوتي التي تشارك بنادي تلكوم لكرة الطائرة، ولبنان بنادي الندوة القماطية لكرة الطاولة، والمغرب بنادي زناتة الشلالات لكرة الطائرة.