مكتب الدعم المؤسسي بنادي الشارقة الرياضي يطلع على استراتيجية إدارة الألعاب الفردية

الشارقة 24:

اطلع مكتب الدعم المؤسسي لنادي الشارقة الرياضي، والذي شكله مجلس إدارة النادي برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة النادي سعادة محمد جمعه بن هندي لمتابعة أعمال إدارات النادي المختلفة، بهدف التحسين والتطوير المستمر.

وفي إطار الاجتماعات الدورية المعتمدة، اطلع مكتب الدعم المؤسسي على استراتيجية إدارة الألعاب الفردية المقترحة، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي من ضمن استراتيجية النادي العامة.

ترأس الاجتماع الذي عقد، الإثنين، بمقر النادي سعادة محمد جمعه بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيس المكتب، وحضره سعادة الدكتور عبد الله سلطان عضو مجلس الإدارة، وسعادة عبيد الشامسي عضو مجلس الإدارة، وسعادة ناصر سعيد بن عفصان عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للنادي بصفتهم أعضاء مكتب الدعم المؤسسي، وسعادة سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بجانب حضور أسرة الألعاب الفردية في النادي.

وأكد محمد جمعه بن هندي في بداية الاجتماع على ما يوليه مجلس إدارة النادي من دعم ورعاية لكافة الإدارات في النادي، وحرصه على اللقاء بإدارة الألعاب الفردية، في إطار رؤية مجلس الإدارة من خلال مكتب الدعم المؤسسي للوقوف على أعمالها وما حققته من نتائج خلال مشاركاتها السابقة، وأوضح أن مكتب الدعم المؤسسي يحرص على عقد الاجتماعات الدورية مع كافة القطاعات والإدارات والوقوف على ما تحقق من نتائج لتعزيزها، بما يتوافق مع الخطط المعتمدة علاوة على دراسة كافة التحديات التي قد تواجهها خلال مشاركاتها المحلية والخارجية.

وأعرب بن هندي خلال الاجتماع عن رضا الأسرة الشرقاوية بإنجازات الألعاب الفردية طوال الفترة الماضية، وقدم باسمه وباسم مجلس الإدارة والاسرة الرياضية في النادي التهنئة لإدارة الألعاب الفردية نيل بطل التايكواندو ابن النادي عبد الله غلوم علي المازمي المركز الثاني لفئة الرياضيين الناشئين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دورتها التاسعة.

بعدها جرى خلال الاجتماع الاطلاع على استراتيجية إدارة الألعاب الفردية، وجرى بحث استكمال خططها وما يتعلق بها من ملفات وموضوعات مختلفة ومشاركات متنوعة.

وتم استعراض برامج الفرق الرياضية وما حققته من إنجازات وما توجهه من تحديات لاستكمال جدول المسابقات الرسمية للموسم الرياضي الحالي.

وقدمت إدارة الألعاب الفردية مجمل عرض بنتائج الفرق الرياضية خلال الفترة الماضية والاستحقاقات المقبلة في الدولة، واستعراض كافة الإنجازات وبينت متطلباتها لمواصلة رفع اسم النادي في كافة المشاركات والمحافل.

وفي نهاية الاجتماع أعرب المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الفردية عن تقديره لمكتب الدعم المؤسسي ولمجلس إدارة النادي على الاهتمام المتواصل بالألعاب الفردية، ومواصلة دعمها لتواصل نجاحها وتألقها في تأهيل أبناء النادي والمشاركة بقوة في كافة المشاركة وتحقيق المراكز الأولى.

وأكد الهاجري على أن إدارة الألعاب الفردية لن تتوانى في بذل قصارى جهدها لتضيف إنجازات جديدة في سجل نادي الشارقة الرياضي الحافل لتكون قاطرة الألعاب الفردية مليئة بالنجاحات، في ظل ما تشهده من اهتمام ودعم كبيرين.