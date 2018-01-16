الشارقة والوحدة يتأهلان لربع نهائي كأس رئيس الدولة

الشارقة 24 - محمود علي:



تمكن الشارقة من التأهل لربع نهائي كأس رئيس الدولة وذلك عقب الفوز على عجمان 2-0 خلال لقاء الفريقين على استاد نادي الإمارات برأس الخيمة مساء الثلاثاء، في منافسات دور الـ 16 من البطولة.



وسجل للشارقة كل من ويلتون سوارس في الدقيقة 15 وفاندر فييرا في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.



وفي المباراة الثانية تمكن الوحدة من الفوز على الإمارات 2-1 ليتأهل لربع النهائي أيضاً من البطولة الأغلى وذلك بعدما سجل محمد الشحي هدف الفوز للوحدة في الدقيقة 113 من الشوط الإضافي الثاني حيث لجأ الفريقان للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.



سجل للوحدة محمد العكبري في الدقيقة 52 وللإمارات سيباستيان ساشا في الدقيقة 60.