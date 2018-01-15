هدف في الوقت القاتل يقود الفجيرة لربع نهائي كأس رئيس الدولة

الشارقة 24 - محمود علي:



رافق الفجيرة فريق شباب الأهلي دبي في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وذلك عقب الفوز على حتا بثلاثة أهداف لهدفين خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الإثنين على ستاد اتحاد كلباء.



وخاض الفجيرة شوط المباراة الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد راشد في الدقيقة 53.



سجل أهداف فريق الفجيرة كل من خالد عبد الله 60 وأحمد موسى 75 وهيثم علي 122، فيما سجل لحتا فرناندو جابرين في الدقيقتين 54 و89.



وكان التعادل الإيجابي قد سيطر على المباراة عقب نهاية الشوط الثاني وذلك بالتعادل 2-2 ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية ثم يسجل بديل الفجيرة هيثم علي هدف التقدم في الوقت القاتل.