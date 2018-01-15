اتحاد الكرة: تسجيل أحمد خليل لصالح العين قانوني وحسب اللوائح

الشارقة 24 - محمود علي:



أكد اتحاد الإمارات لكرة القدم أنه بعد النظر في شأن اللاعب أحمد خليل، ووفقاً للوائح الاتحاد والمستندات المقدمة من ناديي الجزيرة والعين، وافقت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الإمارات لكرة القدم على تسجيل اللاعب في صفوف نادي العين الرياضي.



وأضاف الاتحاد في بيان له: يؤكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين اتخذت قرار تسجيل اللاعب أحمد خليل في قائمة فريق العين، وحرصت في الوقت نفسه على تطبيق اللوائح والقوانين في هذا الشأن، مؤكداً أن القرار جاء بعد دراسة المستندات التي قدمها نادي الجزيرة ونادي العين، وجاءت عملية القيد وفق التسلسل التالي:

1- أنهى نادي الجزيرة عقد اللاعب أحمد خليل بالتراضي بين الطرفين قبل انتهاء فترة التسجيل.

2- تقدم نادي الجزيرة بمعاملة إنهاء عقد اللاعب المذكور على النظام الالكتروني، وبذلك أصبح اللاعب حراً وفقاً لما نص عليه البند رقم 2 من التعميم السنوي رقم 1 للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

3 - تقدم نادي العين بطلب تسجيل اللاعب ضمن فترة الاستثناء طبقاً لما نصت عليه المادة رقم 2/36 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والفقرة 2 من البند ثانياً من التعميم السنوي رقم 1 للجنة.

4- اجتمعت لجنة أوضاع اللاعبين بتاريخ 14-1-2018 واطلعت على جميع النصوص القانونية ذات الصلة والمستندات المقدمة من ناديي الجزيرة والعين، وبعد دراسة مستفيضة للموضوع المطروح من جميع جوانبه القانونية، قررت اللجنة الموافقة على تسجيل اللاعب لنادي العين وفق الأصول.