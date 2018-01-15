16 فريقاً تتنافس في طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية

الشارقة 24 – وام:



أعلن مجلس دبي الرياضي عن قائمة الفرق المشاركة في النسخة الخامسة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي يتم تنظيمه سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.



وتضم القائمة الرسمية 16 فريقاً تتنافس على مدار 5 أيام خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير المقبل وتنطلق جميع مراحله من قرية الطواف في نادي سكاي دايف في المينا السياحي باتجاه عدد من المناطق في مختلف مدن الدولة.



وتضم القائمة 9 من الفرق المعتمدة من الاتحاد الدولي للدارجات الهوائية في قائمة الطوافات العالمية و5 فرق من القائمة المعتمدة دولياً للمحترفين في القارات مع فريق قاري واحد معتمد من الاتحاد الدولي إلى جانب منتخبنا الوطني.



وسيتألف كل فريق من سبعة دراجين يتنافسون في مناطق مختلفة في الطواف الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة آر سي أس الإيطالية.



كما تضم القائمة فرق من قارات أوروبا وآسيا وافريقيا وأميركا تعد من نخبة الفرق العالمية على مستوى الفرق والأفراد وهي: فريق أستانا برو تيم – كازاخستان والبحرين - ميريدا - البحرين و"بي أم سي" - الولايات المتحدة وكويك-ستيب فلورز - بلجيكا وفريق دايمنشن داتا – جنوب أفريقيا وتيم كاتيوشا ألبيسين - سويسرا فريق لوتو جمبو – هولندا وفريق تريك سيغافريدو - الولايات المتحدة، وفريق الإمارات – دولة الإمارات العربية المتحدة، وفريق أكوا بلو سبورت – أيرلندا وفريق كوفيديس، سولويوشنز كريديتس - فرنسا وفريق رالي سيكلينغ - الولايات المتحدة وفريق نوفو نورديسك - الولايات المتحدة، وويلير تريستينا - سيلي إيطاليا – إيطاليا وفريق ميتشلتون-بيكيستشانج – الصين ومنتخب دولة الإمارات العربية المتحدة.