أحمد خليل "عيناوياً" ويرتدي القميص رقم 20 مع الزعيم

الشارقة 24- محمود علي:

رسمياً أصبح اللاعب أحمد خليل ضمن صفوف نادي العين في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الجزيرة.

وأعلن نادي العين أن الوافد الجديد سيرتدي القميص رقم 20 مع الفريق.

وتم تسجيل أحمد خيل في كشوفات نادي العين بعد أن أنهى عقده مع نادي الجزيرة، وذلك بسب رفض لجنة أوضاع اللاعبين تسجيله في البداية لارتباطه بنادي آخر، ووجوده ضمن الفئة الأولى من اللاعبين في نادي العين، ما حال دون تسجيله.

وقد تم تسجيل خليل في كشوفات العين خلال فترة الـ 21 يوماً التي تتيحها لوائح اتحاد الكرة للتسجيل بعد انتهاء فترة القيد الشتوي في حال كان اللاعب حراً.