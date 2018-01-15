الهيئة العامة للرياضة تنجح في تجديد شهادات "الآيزو"

الشارقة 24:

نجحت الهيئة العامة للرياضة في تجديد شهادات الآيزو المعتمدة، جاء ذلك خلال زيارة التدقيق الميدانية من قبل شركة VINCOTTE العالمية المعتمدة والمانحة لشهادات الآيزو في الشرق الأوسط، نتيجة لالتزام الهيئة العامة في تطبيق كافة المعايير الخاصة للأنظمة المعتمدة، وبعد اجتيازها لمراحل التدقيق الدوري للشركة المانحة.

حيث تم تقييم كافة المعايير والأنظمة الداعمة لنظام الإدارة المتكامل IMS الذي اعتمدته الهيئة العامة، والذي يتضمن خمس شهادات عالمية وهي نظام إدارة الجودة ISO 9001: 2008، نظام إدارة البيئة ISO 14001:2004 - نظام الصحة والسلامة المهنية OHSAS 18001:2007 - نظام المسؤولية المجتمعية IQNET SR 10 وشهادة إدارة المخاطر ISO 31000:2009.

وأكد راشد إبراهيم المطوع مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل مدير مشاريع التميز في الهيئة العامة للرياضة، بأن تجديد شهادات الآيزو تمثل إنجازاً يضاف إلى إنجازات الهيئة في المجالين الإداري والفني بطريقة تساهم في رقي العمل المؤسسي، مؤكداً أن هذه الشهادات تمثل استمرارية للانطلاقة الحقيقية وحافز لمزيد من العمل والجهد، منوهاً إلى أن هذه المشاريع مدرجة ضمن الخطط الاستراتيجية للهيئة العامة، وذلك إيماناً من القيادة العليا بأهميتها التي تعتبر من الوسائل الهامة لتطوير الأداء المؤسسي، ولإيماننا بأهمية تطبيق توجهات الحكومة في معايير الجودة والتميز، فقد أكدنا مراراً على مواصلة رحلة التميز التي بدأناها منذ سنوات على الصعيد التنظيمي، حيث تهدف جميع تلك العمليات على توفير بيئة عملية آمنة ومشجعة على الإنتاج والإبداع.

وأوضح رئيس مشاريع التميز وممثل الإدارة، أن العمل لتحقيق هذا الإنجاز بدأ منذ فترة لتنفيذ متطلبات ومعايير الحصول على اعتمادات الشهادات، فقد تم تشكيل فريق تطوير نظام الإدارة المتكامل حيث بلغت عدد الاجراءات الموثقة 11 إجراء تفصيلي حول الاتصالات والتدقيق الداخلي والرقابة والقياس والضبط والتشغيل وغيرها.

وتم حصر كافة الأبعاد البيئية والمخاطر المهنية، واستحداث خطط الطوارئ وتنفيذ عدد كبير من البرامج والمبادرات والبرامج المتعلقة بمتطلبات البيئة السلامة المهنية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 22 زيارة تدقيق داخلية وخارجية خلال عام 2017، لمختلف الإدارات والمكاتب والمراكز مع وضع خطة تدقيق للثلاث سنوات القادمة والحصول على التجديد اعتراف بثقافة الجودة المؤسسية.

وكانت لجنة التدقيق الدولية قامت بجولات تفقدية للعديد من الوحدات التنظيمية التابعة للهيئة العامة، وتضمن برنامجها التدقيق على فعالية الأنظمة والتشريعات والنظم المطبقة في الهيئة العامة، والتأكد من تحقيق متطلبات الجودة وإدارة متطلبات الصحة والسلامة المهنية ومدى مطابقتها بالأنظمة العالمية.

كما تم تقييم آليات عمل الإدارات المالية والإدارية ومدى فعالية الخطط الاستراتيجية والتشغيلية، بالإضافة إلى قياس فعالية العمل الرياضي والتقني وغيرها.

وأثبتت الهيئة العامة للرياضة في ضوء هذا التدقيق اهتمامها المتزايد بتطبيق معايير نظام الإدارة المتكامل، وزيادة كفاءة وفعالية الأنظمة المطبّقة على مستوى إداراتها ومراكزها، وازدياد الوعي لدى موظفيها، من خلال حرصهم الالتزام بتنفيذ كل ما يعزز بيئة عمل صحية وآمنة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة عدم مطابقة سواء كبرى ام صغرى.

واختتم المطوع تصريحه بالثناء على جهود أعضاء فريق التميز المؤسسي في الهيئة العامة في عملهم الجاد ورغبتهم الصادقة نحو ترجمة توجهات وتطلعات القيادة في الهيئة العامة، منوهاً بأن هناك العديد من المشاريع والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي تندرج جميعها ضمن استراتيجية الهيئة 2017 – 2021، والداعمة لتحقيق رؤيتها ورسالتها منوها بأن مخرجات هذه المشاريع ستنعكس إيجاباً على كافة المؤسسات الرياضية التابعة لها.