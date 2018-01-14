العنبري: الفوز على النصر بالدوري دفعة قوية للشارقة بكأس رئيس الدولة

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، أن مباراة فريقه أمام عجمان في دور الـ 16 من كأس رئيس الدولة خاصة ومختلفة عن مباريات الدوري كون البطولة تلعب بخروج المهزوم ولها حسابات وأمور خاصة بها.

وأشار خلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء إلى أن فريقه يلعب أمام فريق من الفرق الجيدة في الدوري هذا الموسم، ويقدم مستويات قوية وما نحتاجه أمامه هو اللعب بتوازن خاصة من الجانبين حتى يمكن أن نخرج بالنتيجة المرجوة وهي الفوز.

وتابع العنبري: أتمنى أن يكون الفوز على النصر في المباراة الأخيرة بتأثير إيجابي مع دافع للاعبين لتقديم الأفضل، وأرجو أن يستشعر اللاعبون أهمية المباراة خصوصاً وأن الشارقة هو ملك الكأس.

وفيما يتعلق بغيابات الفريق قال العنبري: لا غيابات في صفوفنا وأتفاءل بالمجموعة الموجودة من اللاعبين وأثق بقدرتها على تقديم الأفضل والخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.