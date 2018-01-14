سلطان بن زايد يشهد سباق السلوقي التأهيلي في سويحان

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، أمس السبت، في مضمار مدينة سويحان "سباق السلوقي العربي التأهيلي" الذي يقام ضمن فعاليات "مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018" الذي تبدأ فعالياته في 21 يناير الجاري، ويستمر حتى الثالث من شهر فبراير المقبل.

وحرص سموه على متابعة السباق ومساراته منذ انطلاقته، فيما التقى سموه باللجنة المشرفة على السباق واطلع على الإجراءات والتسهيلات المقدمة للمشاركين وفق التعليمات واللوائح والشروط المنصوص عليها والتي تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع لإبراز هذا السباق بصورة مشرقة تليق بمستوى هذه الرياضة التراثية.

وقال محمد سعيد المنصوري رئيس اللجنة المشرفة على السباق إن السباق التأهيلي "سباق التصفيات" تم بمشاركة نحو 100 سلق تابع لملاك من الدولة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت.

وأضاف أن السباق تضمن 10 أشواط لمسافة 2500 متر، خمسة أشواط للذكور وخمسة للإناث، فيما سيتضمن السباق النهائي "سباق التحدي" الذي يقام 27 من الشهر الجاري شوطين لمسافة 2500 متر - للذكور والإناث.

وأشار إلى أن الفائز الأول سيحصل على سيارة، فيما يحصل الثاني والثالث على جوائز نقدية، ويشارك في السباق 30 سلقاً تمثل السلوقي التي فازت بالمراكز الثلاثة الأولى من كل من أشواط السباق العشرة التي جرت أمس السبت.

وفي ختام السباق، كرم سعادة سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي المتأهلين لسباق التحدي.



حضر السباق كل من سعادة عبد الله محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في النادي، وسعادة منصور سعيد عمهي المنصوري نائب المدير العام لمركز سلطان بن زايد، بجانب عدد من المسؤولين في النادي وملاك السلوقي وجمهور من محبي هذه الرياضة العربية التراثية وعدد من السياح.