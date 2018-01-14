منافسات قوية لدور الـ 16 من كأس رئيس الدولة لكرة القدم تنطلق الإثنين

الشارقة 24- محمود علي:

تشهد ملاعب الإمارات على مدار 3 أيام إقامة مباريات دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة والتي تجرى بفرق من دوري الخليج العربي، وفرق الدرجة الأولى، حيث يلتقي يوم غداً الإثنين شباب الأهلي دبي مع العروبة على إستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ويلتقي في المباراة الثانية الفجيرة وحتا بإستاد نادي كلباء، وفي هاتين المباراتين سيكون الصراع محموماً بين فرق المحترفين والدرجة الأولى.

في المباراة الأولى بين شباب الأهلي دبي والعروبة ستكون خبرات شباب الأهلي في كل الأحوال هي الأقوى لكن هذا لن يقلل من طموح لاعبي فريق العروبة والذين خاضوا تجارب كبيرة في دوري المحترفين منهم نواف مبارك لاعب المنتخب السابق وأندية الشارقة وشباب الأهلي وبني ياس، وبشير سعيد لاعب المنتخب والجزيرة والأهلي السابق.



ويحتل الأهلي المركز السادس في دوري الخليج العربي برصيد 16 نقطة من 12 مباراة، ويحتل العروبة المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى برصيد 16 نقطة أيضاً لكن من 9 مباريات.



وفي المباراة الثانية ستكون الأضواء متوجهة نحو الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا وهو يقود فريق الفجيرة في مباراة يتمنى من خلالها أن يجد لنفسه المكان المناسب بين الكبار في بطولة الكأس، ويحتل فريق الفجيرة الذي يتولى تدريبه مارادونا المركز الثاني في ترتيب فرق الدرجة الأولى حتى الآن، والمنافس وهو فريق حتا يحتل المركز قبل الأخير في دوري الخليج العربي وبكل تأكيد فإن خبرات وقدرات لاعبيه أفضل من الفجيرة.



وفي باقي المباريات يلتقي الجزيرة مع اتحاد كلباء، وعجمان مع الشارقة ونادي الإمارات مع الوحدة، بعد غد الثلاثاء، وتختتم الجولة بـ 3 مباريات يوم الأربعاء حيث يلتقي العين مع الظفرة وبني ياس مع الوصل، والنصر مع دبا الفجيرة.