مجلس نادي الشارقة يحتفي بالحائز على المركز الثاني لـ "جائزة الإبداع الرياضي"

الشارقة 24:

احتفى سعادة سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ونائبه سعادة محمد جمعة بن هندي ببطل التايكواندو عبد الله غلوم علي المازمي المتوج بالمركز الثاني فئة الرياضيين الناشئين لـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" في دورتها التاسعة، بحضور سعادة المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس الإدارة ورئيس إدارة الألعاب الفردية، وسعادة محمد سعيد بوزنجال عضو مجلس الإدارة نائب رئيس شركة كرة القدم.

وأهدى سعادة سالم عبيد الحصان الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صاحب الرؤية الثاقبة.

وصرح قائلاً "ها نحن نجني ثمار رؤيته للألعاب الفردية في الإمارة، وتوجيه سموه ورعايته ودعمه، مضيفاً جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي تعني الكثير لنا، ونفخر بالإنجاز، مؤكداً أن نادي الشارقة يعمل وفق استراتيجيته في صناعة اللاعب الأولمبي، بالتعاون مع الاتحادات الوطنية.

وهنأ اللاعب والجهازين الفني والإداري على الجهود التي بذلوها، وأشاد بالعمل الكبير للأخوة في إدارة الألعاب الفردية برئاسة المهندس سليمان الهاجري لحرصهم على التميز، متمنياً أن يقتدي جميع اللاعبين في النادي بنموذج اللاعب الذي نفتخر به.

واستهل سعادة محمد جمعة بن هندي كلمته بمباركة الإنجاز لنادي الشارقة الرياضي وجماهيره، وقال جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي من أرفع الجوائز العالمية ومفخرة لنا في دولة الإمارات، وهي في هذه الدورة تخصص لناشئي الرياضات المختلفة حيزا للتويج بها، ويسعدنا أن يكون بطلنا عبد الله غلوم في المرتبة الثانية، وهذا يعكس مساهمة نادي الشارقة الرياضي في إعداد أبطال واعدين، وهي النقطة التي وضعناها ضمن أهدافنا المستقبلية للارتقاء بمستوياتهم من خلال توفير أفضل المدربين العالميين، كما قدم بن هندي الشكر لمجلس الشارقة الرياضي على دعمه للألعاب الفردية وتوفير جميع المتطلبات وفق أفضل المعاير العالمية، وأضاف أننا نقدر هذا الدعم الكبير الذي يوليه المجلس للارتقاء بالألعاب الفردية.

من جانبه، أكد سعادة المهندس سليمان الهاجري بأن حصول البطل عبد الله غلوم على المرتبة الثانية لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، هو تأكيد على تفرد نادي الشارقة الرياضي في الألعاب الفردية رغم قصر الفترة الزمنية التي تلت إعلانه الجديد، ويمنحنا مزيداً من الثقة في تنفيذ الخطط والرؤى التي نمضي بها تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونطمح إلى تحقيق المزيد من النتائج الايجابية في هذه الناحية بفضل الدعم المتواصل من مجلس الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة النادي. وذكر الهاجري بأن هناك تعاون كبير مع كافة الاتحادات الرياضية على مستوى الدولة، ونعمل بشكل تكاملي معهم لإيصال اللاعبين إلى منصات التتويج في البطولات الدولية.