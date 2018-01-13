النصر يعلن حصوله على مستحقاته من العربي القطري في صفقة خمينيز

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن نادي النصر عن حصوله على مستحقاته من الدفعات المتأخرة لدى العربي القطري في صفقة اللاعب لويس خمينيز والتي بلغت 743 ألف يورو.

وأكد النادي في بيان له أنه حصل على كافة الدفعات المتأخرة من صفقة اللاعب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد هدد في وقت سابق الفريق القطري بعقوبات تصل إلى خصم النقاط والهبوط إلى الدرجة الثانية في الدوري المحلي، كما هدد الفيفا الاتحاد القطري لكرة القدم بالعديد من العقوبات التي قد تصل إلى الطرد من جميع مسابقات الفيفا في حالة عدم التزامه بتنفيذ العقوبات المستحقة على فريق العربي.