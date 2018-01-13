"ستيل لايف" بطلاً لسباق كأس حمدان بن راشد بنادي الشارقة للفروسية

الشارقة 24- محمود علي:

توج الجواد "ستيل لايف" للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي والشيخ أحمد بن حميد النعيمي بطلاً للشوط الثالث الرئيسي لسباق كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بنادي الشارقة للفروسية والسباق والذي أقيم يوم السبت.

جاء حصول الجواد "ستيل لايف" على المركز الأول بقيادة الفارس سلفستر دي سوسا، وتحت قيادة المدرب الإماراتي علي راشد الرايحي.

وقطع الجواد البطل مسافة السباق البالغة 1700 متر في زمن وقدره 1:47:17 دقيقة متفوقاً على الجواد "إيمرتس إير لاين" لفريق البيت متوحد الذي جاء ثانياً، فيما حل بالمركز الثالث الجواد "مورايفيلد" لنقابة بورسلي للسباقات حيث تفوق عليه الجواد صاحب المركز الثاني بفارق 2.25 طول.

وقام الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق بتتويج الفائزين بلقب الشوط.

وكان سباق كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، قد أقيم بمشاركة 115 جواداً من الخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة، وبجوائز قدرها 270 ألف درهم.

وفي سباق الشوط الأول، توج الجواد "إيه أس عجيب" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق بطلاً للشوط الأول بعدما قطع مسافة الشوط والبالغة 1200 متر في زمن وقدره 1:17:27 دقيقة.

فيما توج الجواد "جوري" لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله، بلقب الشوط الثاني والذي أٌقيم لمسافة 1200م بعدما قطع مسافة الشوط في زمن وقدره 1:19:41 دقيقة.

وحصل الجواد "أماني العودة" للشيخ حامد بن خادم بن بطي على المركز الأول للشوط الرابع وذلك بعدما قطع مسافة الشوط البالغة 2000 متر، في زمن وقدره 2:24:11 دقيقة، بينما تمكن الجواد "إيه إف أباهي" لخالد خليفة النابودة من الحصول على المركز الأول للشوط الخامس بعدما قطع مسافته البالغة 2000 متر في زمن وقدر 2:20:77 دقيقة، فيما توج الجواد "باريز" لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بطلاً للشوط السادس بعدما قطع مسافته البالغة 1700 متر في زمن وقدره 2:00:22 دقيقة.