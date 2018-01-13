كلباء يتعاقد مع المدرب البرازيلي فيييرا

الشارقة 24:

تعاقد نادي اتحاد كلباء مع المدرب البرازيلي جورفان فيييرا، لتدريب الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي، خلفاً للمدرب الفرنسي المقال محمد دجابور.

وأكد سعادة عيسى خلفان الذباحي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، أنه تم التعاقد رسمياً مع المدرب البرازيلي فيييرا لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، وذلك لسمعته الطيبة وسيرته الذاتية الممتازة، وأشار إلى أن خبرة فيييرا في الملاعب، وخصوصاً الخليجية هي ما جعلت النادي يتحمس لتوقيع العقد معه، متمنياً له التوفيق في مهمته وقيادة الفريق إلى دوري المحترفين.

وسبق لفيييرا قيادة فريق اتحاد كلباء في موسم 2010، وحقق معه نتائج جيدة، ودرب اندية عربية وخليجية وآسيوية عدة.