الظفرة يتعاقد مع المدرب المقدوني جوكيكا

الشارقة 24- محمود علي:

أعلنت إدارة شركة الكرة بنادي الظفرة، التعاقد مع المدرب المقدوني جوكيكا هادجفيسكي كمدير فني للفريق الأول للكرة بالنادي، خلفاً للمدرب السوري محمد قويض.

وقال النادي في حسابه على "تويتر": شركة الكرة بالنادي تنهي إجراءات التعاقد مع المقدوني جوكيكا هادجفيسكي مديراً فنياً للفريق الأول حتى نهاية الموسم، خلفاً للمدير الفني السوري محمد قويض.

ولم تحدد شركة الظفرة تفاصيل مدة التعاقد مع المدرب.

يذكر أن فريق الظفرة واصل سلسلة ضياع النقاط في دوري الخليج العربي، بعد الخسارة أمام الإمارات في الجولة الثانية عشرة بهدف دون رد.