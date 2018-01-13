هزاع بن زايد يرعى سوبر الخليج العربي 20 يناير بإستاد بني ياس

الشارقة 24:

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وبحضور معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، تنظم لجنة دوري المحترفين كأس سوبر الخليج العربي بين الجارين، الجزيرة بطل دوري الخليج العربي لموسم 2016-2017، والوحدة بطل كأس رئيس الدولة، وذلك في الثامنة من مساء السبت الموافق 20 يناير الجاري، بإستاد نادي بني ياس بالعاصمة أبوظبي.

وأعرب سعادة عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين عن سعادته برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للمباراة، مؤكداً اعتزاز اللجنة بالاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لهذا الحدث الكبير، مشيداً بدعم ورعاية سموه لكرة القدم الإماراتية، متمنياً أن تحقق كرة الإمارات إنجازات توازي ما تجده من اهتمام من القيادة الرشيدة.

وأكد سعادة الجنيبي حرص لجنة دوري المحترفين على إخراج المباراة في أفضل صورة ممكنة، مشيراً إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتنظيم هذا الحدث، مبيناً أن رعاية سموه ستعطي اللقاء اهتماماً أكبر على كافة المستويات، وتضع اللجنة أمام مسؤولية أكبر، وأضاف أن اللجنة تواصل العمل والتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، لضمان تنظيم المباراة وفق أعلى معايير الجودة، متمنياً أن يقدم الفريقان مستوى يليق بالمناسبة المهمة.