سلطان بن زايد يشهد اليوم الختامي لسباقات كأس رئيس الدولة للقدرة

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، الجمعة، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، فعاليات اليوم الثالث والأخير لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل، بتنظيم من القرية التابعة للنادي على مدى ثلاثة أيام وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية وبتوجيهات ورعاية كريمة من سموه.

حضر فعاليات اليوم إلى جانب سموه، الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، كما حضر الفعاليات سعادة الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وسعادة سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، وسعادة عبدالله محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في النادي، وسعادة منصور سعيد عمهي المنصوري نائب المدير العام لمركز سلطان بن زايد، وعدد من المسؤولين في النادي وممثلي الإسطبلات والأندية المشاركة في السباق وجمهور غفير من محبي سباقات القدرة إلى جانب عدد كبير من السياح.

وقام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، يرافقه الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بجولة تفقدية في مرافق قرية بوذيب التقى خلالها برؤساء اللجان الفنية والإدارية، كما شهد سموه برفقة سمو نجليه جانبا من سباقات اليوم، وتابعوا مسارات السباق التعليمي لطلاب أكاديمية بوذيب للفروسية لمسافة 40 كيلومترا، الذي شارك فيه العديد من طلبة الأكاديمية على رأسهم الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي ختام فعاليات الكأس كرَّم الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، الشيخ حمدان بن محمد والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان وزملاءهم طلاب أكاديمية بوذيب للفروسية الذين شاركوا في سباق الجولة التعليمية صباحا، كما توَّجا الفائزين بسباقات اليوم الأخير.