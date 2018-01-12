الوحدة يقلب الطاولة على دبا وعجمان يتعادل مع الجزيرة

الشارقة 24 - محمود علي:





حول الوحدة تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على مضيفه دبا بينما تعادل الجزيرة حامل اللقب 1-1 مع عجمان ليبتعد أكثر عن المنافسة، الجمعة.

وتقدم البرازيلي رودولفو دا سيلفا لدبا بعد 31 دقيقة من البداية بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد الشامسي حارس الوحدة.

لكن الوحدة انتفض في الشوط الثاني وأحرز ثلاثة أهداف متتالية عندما أدرك له المجري بالاش جوجاك التعادل في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

ووضع محمد العكبري الوحدة في المقدمة بتسديدة مباشرة في الدقيقة 79 قبل أن يجعل الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيجالي) النتيجة 3-1 للوحدة قبل النهاية بخمس دقائق عندما تابع تمريرة عرضية ووضع الكرة بسهولة في الشباك من مسافة قريبة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني خلف العين المتصدر برصيد 28 نقطة، بينما ظل دبا في المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

وفي المباراة الثانية تقدم راشد مال الله لعجمان في الدقيقة 67 لكن أحمد الهاشمي تعادل للجزيرة بعدها بخمس دقائق.

وارتفع رصيد حامل اللقب إلى 17 نقطة في المركز الخامس مقابل 13 لعجمان ثامن الترتيب.