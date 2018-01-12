العين يلحق الهزيمة الأولى بالوصل هذا الموسم في دوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

ألحق العين الهزيمة الأولى بالوصل في دوري الموسم الحالي، وفاز عليه بثلاثية مقابل هدف، في ختام مواجهات الجولة الـ 12 لدوري الخليج العربي، التي جرت بإستاد زعبيل مساء الجمعة لينفرد العين بصدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقطة.

فيما تراجع الوصل إلى المركز الثالث بعد أن تجمد رصيده عند 25 نقطة، وقد تقدم العين بالهدف الأول عن طريق إسماعيل أحمد في الدقيقة 27، وأضاف عمر عبد الرحمن الهدف الثاني في الدقيقة 71، وسجل حسن الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وقلص كايو الفارق للوصل في الدقيقة 90+3، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لمهند العنزي من العين في الدقيقة 45، وطرد رونالدو مانديز من الوصل في الدقيقة 86.