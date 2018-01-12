عبد الله المنصوري بطلاً لسباق الحمرية للدراجات

الشارقة 24- محمود علي:



فاز عبد الله المنصوري دراج نادي التعاون بالمركز الأول بسباق الحمرية للشباب للدراجات، والذي نظمه اتحاد الدراجات يوم الجمعة في الحمرية، بمشاركة 27 دراجاً من 8 أندية ولمسافة 60 كم، حيث حقق المنصوري المركز الأول في السباق عقب قطع مسافة السباق بزمن قدره 1:34:16 ساعة وبمعدل سرعة جيد، أشاد به عبد الكريم الزروعوني رئيس اللجنة الفنية باتحاد الدراجات، وحل في المركز الثاني محمد حسن مير من النادي العربي، وجاء ثالثاً علي محمد خليفة من نادي شباب الأهلي دبي.



وبعد السباق، قام عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية ونايف عبد العزيز جكة أمين السر المساعد بالاتحاد بتتويج الفائزين بالسباق.



وأشاد الزرعوني في ختام السباق بالمستوى المتميز للاعبين الشباب ومستوى المنافسة، مشيراً إلى أن استمرار البطولات الذي ينظمها الاتحاد يهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفني للدارجين ومتابعتهم بصفة مستمرة من لجنة المنتخبات لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخبات الوطنية.



على خط آخر، يقام صباح السبت، سباق الدراجات بالحمرية لفئة العمومي والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من دراجي المنتخب الوطني.