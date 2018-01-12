دوري الشارقة لفوق الأربعين: فوز مركز شباب عجمان على حتا

الشارقة 24 – وام:



فاز فريق مركز شباب عجمان على نظيره حتا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت في ملاعب نادي الشارقة الرياضي، وذلك ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة دوري فوق الأربعين لكرة القدم.



ويأتي فريق مركز شباب عجمان في المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 3 نقاط، فله 3 أهداف وعليه ثلاثة.



وسيلتقي شباب عجمان، فريق نادي الوصل في 16 من الشهر الجاري في ملاعب نادي الشارقة الرياضي.



يشار إلى أن مباريات الدور الأول تختتم في 20 فبراير المقبل، فيما يبدأ الدور الثاني في 26 مارس المقبل ويختتم مبارياته في 24 إبريل المقبل.