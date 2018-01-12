سباق كأس حمدان بن راشد ينطلق في الشارقة السبت

الشارقة 24 – وام:



ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق يوم السبت، بمضماره "سباق كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم"، تقديراً لدعم سموه الكبير لسباقات المضمار في الدولة، وذلك بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2017-2018، وبمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 115 جواداً، ضمن 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات .



وخصص الشوط الأول "شوط لونجين ماستر كولكشن" للخيول العربية الأصيلة المبتدئية من الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1200 متر وبجوائز قدرها 30 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط، فيما يأتي الشوط الثاني "شوط لونجين لاغراند كلاسيك"، للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1200 متر بجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط .



أما الشوط الثالث، فهو شوط كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم برعاية لونجين، وخصص للخيول المهجنة المصنفة بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1700 متر بجوائز تصل إلى 100 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط .



ويستكمل السباق بالشوط الرابع "شوط مزارع شادويل"، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 2000 متر وجوائزه 30 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياطـ، أما الشوط الخامس "شوط شادويل العالمية"، فهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر 5 سنوات فأكبر لمسافة 2000 متر وجوائز هذا الشوط هي 25 ألف درهم بمشاركة 15 جواداً .



ويختتم السباق بالشوط السادس "شوط ديرينستون ستود"، و هو مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر 5 سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 45 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط .