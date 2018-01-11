البديل "المنصوري" يقود الشارقة للفوز على النصر

الشارقة 24 - محمود علي:

سجل البديل سهيل المنصوري هدفا قبل النهاية بأربع دقائق ليقود الشارقة لفوز ثمين 2-1 على مضيفه النصر في دوري الخليج العربي، الخميس، حيث يعتبر الفوز الأول للملك على العميد منذ 7 سنوات.

وهذا الفوز الثالث للشارقة في 12 مباراة ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويتقدم للمركز السابع متأخرا بأربع نقاط عن النصر صاحب المركز الرابع.

وأحرز البرازيلي فاندر فييرا هدف التقدم للشارقة في الدقيقة 17 من ركلة جزاء لكن سالم صالح أعاد النصر للمباراة بعدما تلقى تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء ليستخلص الكرة من شاهين عبد الرحمن قائد الشارقة ويسدد بسهولة في شباك أحمد جمعة.

وحالف التوفيق المنصوري عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لترتطم بجسد خليفة مبارك مدافع النصر وتغير اتجاهها وتسكن شباك الحارس أحمد شامبيه.