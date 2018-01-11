شباب الأهلي يخطف نقطة ثمينة من حتا

الشارقة 24 - محمود علي:

حصل شباب الأهلي على نقطة غالية في الوقت القاتل بعد أن حول خسارته بهدف إلى تعادل بهدف لكل أمام مضيفه حتا، في افتتاح مواجهات الجولة الـ 12 لدوري الخليج العربي التي جرت بإستاد حمدان بن راشد الخميس.

وافتتح حتا التسجيل مبكراً عن طريق لاعبه صمويل روزا في الدقيقة السادسة، وعادل محمد مرزوق النتيجة في الدقيقة 90+3.

رفعت النتيجة رصيد حتا إلى تسع نقاط في المركز الـ 11، وأصبح لشباب الأهلي 16 نقطة في المركز الخامس.

وتعرض لاعب الفريق لوفانور لكسر في الكاحل حيث بات من المؤكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.