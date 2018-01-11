سلطان بن زايد يشهد سباق كأس رئيس الدولة للقدرة والتحمل

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات صباح الخميس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم جانبا من فعاليات سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل الذي ينظمه النادي تحت رعايته وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية وبرعاية إعلامية رئيسية من أبوظبي للإعلام.

فقد شهد سموه جانبا من منافسات سباق السيدات لمسافة100.51 كلم الذي شاركت فيه 68 فارسة، كما قام سموه بجولة تفقدية في مرافق قرية بوذيب التقى خلالها بعدد من المشرفين والمدربين وطواقم التحكيم ورؤساء اللجان الفنية وتعرف منهم على سير الإجراءات المتعلقة بالسباق واستمع منهم إلى تقييمهم لنتائج الالتزام بتطبيق بروتوكول بوذيب المعتمد لسباقات قرية بوذيب حيث أبدوا جميعا ارتياحهم لهذا النظام والنتائج الإيجابية التي حصل عليها مختلف الفرسان لحماية خيولهم والمحافظة عليها بطريقة مستدامة، وأثنى سموه على جهودهم مشددا على أهمية التطوير والعمل الجاد لإنجاح هذه السباقات والمحافظة على صحة الخيل والفرسان.