العين يوافق على إعارة المهاجم السوري حمزة إلى "رديف الشارقة"

الشارقة 24- محمود علي:





وافق نادي العين لكرة القدم، على إعارة المهاجم، حمزة فايز محنايه "19 سنة"، لاعب المنتخب الأولمبي السوري، إلى الشارقة، حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، وذلك لمنحه فرصة الحصول على تجربة جديدة مع "الملك" في مسابقة دوري الرديف وذلك حتى يتمكن من تطوير مستواه من خلال المشاركة والاحتكاك كلاعب أساسي في البطولة مع الفريق المتصدر حالياً.

وأكد سلطان راشد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المدير الرياضي، حرص نادي العين على عدم التفريط في أبناء النادي الذين يتم تأسيسهم وتكوينهم بمدرسة الكرة والأكاديمية من مواطنين ومواليد الدولة وبناءً على ذلك قررت اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي وضع بعض الأسماء على قائمة الانتقالات بنظام الإعارة، اتساقاً مع الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم برئاسة غانم مبارك الهاجري.