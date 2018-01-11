25 مليون درهم و60 سيارة جوائز كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

الشارقة 24 – وام:

ينظم نادي أبوظبي للصقارين النسخة الخامسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور 2018 من 16 الى 27 يناير الجاري في ميدان الفلاح بأبوظبي، بمجموع جوائز تبلغ 25 مليون درهم و60 سيارة للفائزين في 75 شوطاً.

أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده نادي أبوظبي للصقارين في نادي ابوظبي الرياضي مساء الأربعاء بحضور سلطان إبراهيم المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي ولارا صوايا مديرة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة وخليل الصفار ممثل قنوات أبوظبي الرياضية وعرفان تانسل المدير التنفيذي لشركة المسعود للسيارات وسلطان الشامسي ممثل شركة الفوعة للتمور.