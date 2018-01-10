تذاكر إلكترونية لحضور مباريات دوري الخليج العربي

الشارقة 24- محمود علي:

اعتمدت لجنة دوري المحترفين، نظام التذاكر الإلكترونية التي ستكون بديلاً للتذاكر الورقية، وسيتم طرح التذاكر الجديدة اعتباراً من الجولة الثانية عشرة لدوري الخليج العربي، التي تنطلق الخميس.

وتأتي خطوة طرح التذاكر الإلكترونية، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية التي أولت اهتماماً كبيراً للتكنولوجيا والتطبيقات الذكية من خلال إدراجها ضمن المبادرات الاستراتيجية، وفي إطار مساعي اللجنة لتعزيز ثقافة الابتكار الرياضي، والسعي لتطوير العمليات الذكية وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في إدارة وتنظيم المسابقات، لتحقيق تقدم تكنولوجي يواكب الطفرة الفنية التي حققها الدوري الإماراتي، بعد تربعه على عرش صدارة الدوريات الآسيوية لأربع مرات متتالية خلال عام واحد.