طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة السوبر المصري في العين الجمعة

الشارقة 24- محمود علي:

أسندت إدارة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، إدارة مباراة السوبر المصري، التي ستجمع بين الأهلي بطل الدوري والكأس في جمهورية مصر العربية، والمصري البورسعيدي وصيف الكأس، مساء يوم الجمعة، على إستاد هزاع بن زايد في العين، لطاقم تحكيم نخبة إماراتي تحت قيادة حكم الساحة عمار الجنيبي.

ويعاون الجنيبي أحمد الراشدي كمساعد حكم أول، وجاسم آل علي كمساعد حكم ثان، وحمد علي يوسف كحكم رابع، وأحمد المصعبي مقيماً للحكام.

وللمرة الأولى يتم تكليف طاقم تحكيم إماراتي لبطولة السوبر المصري، على الرغم من كونها النسخة الثالثة التي تستضيفها دولة الإمارات، حيث أدار النسختين السابقتين، الإسباني كارلوس كاربايو حكماً للسوبر بين الزمالك والأهلي في عام 2015، كما أدار التشيكي بافل كرالوفيك مباراة الموسم الماضي بين نفس الناديين، وهي المرة الأولى أيضاً التي تجمع بين الأهلي والمصري في هذه البطولة، وخاصة أن النادي البورسعيدي لم يصل لها في تاريخه من قبل.

وفي السياق ذاته، اختار الاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور علاء عبد العزيز مدير العلاقات العامة بالاتحاد، منسقاً عاماً للمباراة ومسؤولاً عن البروتوكول، وأسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام منسقاً إعلامياً للمباراة.