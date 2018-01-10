المحترفين" تخصص الجولة 12 لمبادرة "شكراً محمد بن زايد"

الشارقة 24:

تجاوباً مع مبادرة "شكراً محمد بن زايد" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، تخصص لجنة دوري المحترفين الجولة الثانية عشر من بطولة دوري الخليج العربي، لتوجيه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وسيدخل اللاعبون والحكام وحملة الأعلام خلال مباريات الجولة مرتدين قمصان كتب عليها شكراً محمد بن زايد، كما تحمل اللوحات الإلكترونية حول الملعب والشاشة الكبرى عبارة شكراً محمد بن زايد.