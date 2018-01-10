نهيان بن زايد يشهد ختام بطولة محمد بن زايد للجوجيتسو

الشارقة 24 - وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الأربعاء، ختام بطولة محمد بن زايد آل نهيان للجوجيتسو على مستوى القوات المسلحة التي اختتمت منافساتها في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي.

كما شهد ختام البطولة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية، وسعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وعدد من كبار القادة العسكريين.

وفازت قيادة القوات البرية بدرع التفوق العام والمركز الأول للبطولة، فيما حصلت قيادة كلية زايد الثاني العسكرية على المركز الثاني، ونال المركز الثالث قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي.

وكان حفل الختام بدأ بعرض فيلم وثائقي تناول عرضاً لأبرز بطولات الجوجيتسو في القوات المسلحة والخدمة الوطنية والاحتياطية التي أقيمت العام الماضي.

بعد ذلك أقيمت أربعة نزالات للجوجيتسو تميزت بالقوة والإثارة والندية بين المشاركين في مختلف الفئات والأوزان، حيث فاز بالمركز الأول في وزن 69 كجم للفئة العمومي الحزام الأبيض اللاعب سليمان الشحي، وفي وزن 77 كجم الحزام الأبيض فاز بالميدالية الذهبية اللاعب حميد عيسى.

وفي منافسات الحزام الأزرق وزن 69 أحرز اللاعب زايد المنصوري المركز الأول، وفي وزن 77 كجم الحزام الأزرق أحرز المركز الأول اللاعب ناصر البريكي.

بعد ذلك، قدم مدربو شركة بالمز الرياضية عروضاً فنية في مهارات الجوجيتسو والدفاع عن النفس وصنوف القتال المختلفة.

وقام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بتتويج القيادات واللاعبين الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث تسلم سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية درع التفوق العام للبطولة والمركز الأول، وتسلم قائد كلية زايد الثاني العسكرية كأس المركز الثاني، فيما تسلم سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي كأس المركز الثالث.

وفي الختام تم التقاط الصور التذكارية لراعي الحفل مع الفائزين.