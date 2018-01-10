"هيئة الرياضة" تطلق الدورة الثانية من مسابقة أفضل المبادرات المجتمعية

الشارقة 24:

أطلقت الهيئة العامة للرياضة الدورة الثانية من مسابقة أفضل مبادرة في مجال الرياضة المجتمعية التي تأتي في إطار الهدف الاستراتيجي المعني بنشر الرياضة المجتمعية بين كافة أفراد المجتمع وجعلها أسلوب حياة، وتعتبر المسابقة إحدى المبادرات الهادفة إلى تحفيز جميع قطاعات الدولة على المشاركة في تنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج إبداعية والمبتكرة التي تسهم في تحفيز المجتمع بمختلف شرائحه على ممارسة الرياضة بما يخدم المصلحة العامة من خلال خلق مجتمع يتمتع بالنشاط والحيوية ويحد من معدلات السمنة وأمراض قلة الحركة.

تتكون المسابقة من ثلاث فئات أساسية: "الأندية الرياضية ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المجتمعية" حيث تشمل الفئة الأولى كل الأندية الرياضية الأهلية المشهرة من قبل الهيئة العامة للرياضة، وتشمل الفئة الثانية كافة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم بالدولة، التي لها مبادرات لتعزيز الرياضة المجتمعية فيما تشمل الفئة الثالثة كافة المؤسسات التي تعني بمختلف فئات المجتمع والتي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى المؤسسات التي تعمل على رعاية الشباب والفتيات بالدولة.

وأشار إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، إلى إطلاق الدورة الثانية من المسابقة يأتي بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى والتفاعل الكبير من قِبل الأندية الرياضية والجهات المستهدفة في تقديم المبادرة الخلاقة والمبتكرة في مجال الرياضة المجتمعية يكون لها بالغ الأثر في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع.

من ناحيته أكد خالد عبد الله آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية، بأن المبادرة تهدف إلى تحفيز قطاعات الدولة على المشاركة في تنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج الإبداعية في مجال تحفيز المجتمع بمختلف شرائحه على ممارسة الرياضة المجتمعية بما يخدم المصلحة العامة كونها تعمل على ترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة في مجتمع دولة الإمارات وتعزيز الثقافة الرياضية المجتمعية من خلال العمل على استحداث المبادرات المبتكرة لنشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية لممارسة الرياضة بشكل عام بما يعزز من مكانة الدولة في مجال الرياضة المجتمعية.

ومن جانبه أوضح عمر خلف رئيس لجنة الإشراف على المسابقة، بأنه تم وضع خمسة محاور أساسية سيتم من خلالها تقييم الجهات المشاركة منها الإدارة والتنظيم، البرامج والفعاليات، المشاركة والإعلام، المتابعة والتقييم، كما تم تعميم استمارة المشاركة في المسابقة على كافة الأندية الرياضية والجهات المستهدفة من خلال بوابة رياضة الإمارات الإلكترونية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرياضة.

وقد حددت لجنة الإشراف على المسابقة فترة الأول من شهر فبراير المقبل وحتى تاريخ 22 من الشهر ذاته موعداً لاستلام طلبات المشاركة في المسابقة، على أن تبدأ لجنة التحكيم فرز الطلبات واعتماد الجهات المتأهلة للمرحلة النهائية التي سيتم زيارتها للتقييم الميداني والتحقق من المبادرات والبرامج المنفذة في الأول من شهر مارس المقبل.