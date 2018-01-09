مدرب الشارقة يحذر اللاعبين قبل مواجهة النصر في الدوري

الشارقة 24- محمود علي:

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، صعوبة المواجهة أمام النصر في الجولة الثانية عشرة من دوري الخليج العربي المقرر إقامتها الخميس.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الثلاثاء: "هدفي سيكون العودة من دبي بنقاط المباراة خلال اللقاء خاصة، وأن الفريق استفاد من فترة توقف الدوري".

ووجه مدرب الشارقة تحذيراً إلى لاعبيه من الثقة الزائدة في المباراة، كون أن النصر يفقد عدداً من العناصر المؤثرة في صفوفه لأسباب مختلفة، وأكد أن النصر فريق جيد لكن الشارقة لا يخشاه، وندرك تماماً أهمية نقاط المباراة بالنسبة للشارقة.

وتابع العنبري: "الشارقة استعد بشكل جيد للدور الثاني، وخاض مباراتين وديتين أمام عجمان ودبا بهدف الوصول بالفريق لمستوى التجانس المطلوب وهو ما حدث بالفعل"، وأشار إلى أنه يتمنى أن تكون العناصر الجديدة إضافة كبيرة للفريق خاصة اللاعبين الأجنبيين الأوزبكي شوكوروف والبرازيلي لولينيو.