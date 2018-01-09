طارق بن خادم يُشيد بتكليف الرميثي برئاسة الهيئة العامة للرياضة

الشارقة 24:

رحب سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، بقرار مجلس الوزراء بتكليف سعادة اللواء محمد خلفان الرميثي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القائد العام لشرطة أبوظبي، بمهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وأوضح سعادته أن هذه الثقة تستحق التهنئة، فقد أظهرت جدارة الرميثي وقدرته على قيادة رياضة الإمارات نحو التطوير والمزيد من الإنجازات، وأضاف أن الرميثي أهل المهمة والمسؤولية، لخبرته ومكانته الرياضية العريقة، وسمعته الناصعة في المناصب التي شغلها والإنجازات الرياضية التي تحققت تحت إدارته، معتبراً إياه رجل المرحلة الحاضرة، لتميزه بالرأي السديد والحنكة الإدارية النافذة في إحداث نقلة حقيقة في واقع التنفيذ والإنجازات.

وأكد سعادته أن اختيار مجلس الوزراء جاء في أنسب توقيت، لتعزيز سمعة ومكانة الإمارات عالمياً في جميع القطاعات وأهمها الرياضة، ومواصلة إنجازاتها الرياضية في المحافل العالمية، وإعلاء رايتها بين الأمم.