برانديلي: روح النصر الإيجابية سلاحنا أمام الشارقة بدوري الخليج

الشارقة 24- محمود علي:

قال الإيطالي تشيزاري برانديلي مدرب فريق النصر، إن مواجهة فريقه مع الشارقة في انطلاقة الدور الثاني لدوري الخليج العربي، ستكون إيجابية للفريق، وذلك في ظل الروح المعنوية العالية التي يعيشها اللاعبون.

وأوضح خلال المؤتمر الصحافي الخاص بلقاء الفريقين بالجولة الـ 12 من دوري الخليج العربي، أن هناك العديد من الغيابات ستلحق بفريقه بسبب الإصابات وهي فاندرلي سانتوس ومارسيلو، وعامر مبارك وجاسم يعقوب ومبارك سعيد.

ولفت برانديلي إلى أن فريقه تطور كثيراً عن السابق، وبالتالي لن يتأثر بأي غيابات أمام الشارقة أو غيره.

وعن رحيل اللاعب زاراتي من الفريق، قال: نحترم رغبته العائلية في ذلك، وأتمنى له التوفيق، وكشف عن عودة محمود خميس للتدريبات حيث سيشارك في اللقاء أمام الشارقة.