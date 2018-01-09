ألمع المتسابقين الدوليين والعرب يتنافسون على رمال البداير في "الشارقة للرياضة الصحراوية"

الشارقة 24:

يستعد مهرجان الشارقة الرياضية الصحراوي، الحدث الرياضي الأبرز من نوعه على مستوى الإمارة، الذي تنظّمه قناة الشارقة الرياضية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، للانطلاق بدورته الثانية تحت شعار "كن واحداً من أبطال الصحراء"، مستضيفاً ألمع الأسماء العالمية والعربية على صعيد الرياضة، وذلك يوم الجمعة، 12 يناير الجاري، على رمال صحراء البداير في الشارقة.

وتضم قائمة الأسماء المشاركة ضمن فئة الدراجات الصحراوية MX1 كل من: البطل الجنوب الأفريقي مايكل دوشرتي الملقّب بـ "أيرون مايك" بطل سباقات الدي إم إكس "DMX" 2017 ضمن فئة الدراجات الـ MX1، إلى جانب البريطاني رايان بلير، بطل السباقات الدي إم إكس "DMX" 2017 ضمن فئة الدراجات الـ MX-2، يرافقهم البطل الإماراتي سلطان البلوشي، والمتسابق البريطاني دانيال هاتشينسن.



وعلى صعيد المشاركة في منافسات فئة الدراجات الصحراوية الـ MX2: يشارك كل من البطل الكويتي محمد جعفر، ومواطنه عبد الله الشطي، إلى جانب كلّ من المتسابق الهندي جينان، والبطلان الإماراتيان خليفة الراسي، ومحمد البلوشي، الفائز ببطولة العرب التونسية "إم إكس" لعام 2010، للمرة الثانية على التوالي، وقائد مشروع شركة ريدبول في الإمارات الذي يحمل شعار "تحت أجنحتي".



وقال راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية: "إن النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المهرجان لفتت الانتباه إلى مستوى التنافس الكبير الذي قدّمه جميع المتسابقين الذين خاضوا جولات المنافسات، وأن هذا النجاح أدى إلى زيادة في اعداد الأسماء اللامعة على صعيد اللعبة للمشاركة في الدورة الثانية من الحدث، كما أن الحدث يعتبر فرصة مواتية للهواة والراغبين بالمشاركة كي يبادلوا الخبرات والمعارف مع نظرائهم من المتسابقين العالمين".

وأضاف:" يشارك هذا العام في دورة المهرجان نخبة من أبرز الأسماء على صعيد هذه الرياضة الصحراوية، الذين حرصوا على التواجد على مضامير المنافسات بما يشير إلى المكانة التي حققتها ليس على صعيد الوطن العربي، وحسب بل تخطته ليصل صداها ارجاء العالم مستقطبة متسابقين عالميين لهم بصمة خاصة على رمال منافسات الصحاري في حلبات المنافسات التي تقام عالمياً".

وكانت اللجنة المنظمة للدورة قد أعلنت هذا العام عن تخصيصها لجوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأولى على جائزة قيمتها 10 آلاف درهم، بينما ينال الوصيف جائزة قدرها 5000 درهم، ويحصل ثالث المراكز على جائزة 3000 درهم، فيما اشارت الى أن باب التسجيل مازال مفتوحاً للهواة والمحترفين للمشاركة في فعاليات المنافسة.



ويعتبر البطل الجنوب الأفريقي مايكل دوشرتي الملقّب بـ "أيرون مايك" "مايك الحديد" بطل السباقات الدي إم إكس (DMX) 2017 ضمن فئة الدراجات الـ MX1، أحد أبرز الأسماء على مستوى رياضة الدراجات الصحراوية، في جميع السباقات التي خاضها حول العالم، كما يعدّ البطلان البريطاني رايان بلير، الفائز بلقب بطل السباقات الدي إم إكس "DMX" 2017، ضمن فئة الدراجات الـ MX-2، دانيال هاتشينسن المحترف في دراجات الـ KTM وعضو فريق البلوشي للسباقات، أبرز الأسماء البريطانية على مستوى اللعبة.



ويعدّ المتسابق الإماراتي، سلطان البلوشي، أحد مفاتيح النجاح والتفوق الإماراتي، حيث حصل على لقب بطولة العرب التونسية "إم إكس" لسنة 2010، للمرة الثانية على التوالي، ما يعكس السيطرة الميدانية لرياضيي الإمارات في هذا النوع من السباقات على الساحتين الإقليمية والدولية، يرافقه مواطنه خليفة الراسي، صاحب الانجازات المرموقة على صعيد اللعبة، كما يعود الفضل له بتصميم حلبات السباق الخاصة بمهرجان الشارقة الرياضية الصحراوي، كما يتولى العمل على مراقبة الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة والمتسابقين.



أما أبطال فئة الدراجات الصحراوية الـ MX2:، فقد حقق البطل الكويتي محمد جعفر، المركز الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الامارات الدولية للدراجات النارية الرملية الـ"موتو كروس" في العام 2016، وهو أحد متسابقي فريق ريد بول، بدأ مسيرته في رياضة المحركات عام 2007، و خلال فترة قصيرة فاز بأول بطولة في الإمارات عام 2011.



ويعتبر محمد جعفر من الأسماء الشهيرة في الشرق الأوسط، يليه مواطنه المتسابق عبد الله الشطي الذي خاض العديد من السباقات العالمية والإقليمية، حيث حقق مؤخراً المركز الثاني ضمن الجولة الخامسة لبطولة الإمارات الكبرى للدراجات النارية فئة "ام اكس 2"، التي اختتمت منافساتها في ابوظبي 2018، ويعتبر المتسابق الهندي جينان الذي خاض أكثر من 50 سباقاً حول العالم، بدأ مسيرته في الهند، حيث كان البطل الوطني الهندي من 2002 إلى 2005 والمتسابق الرسمي لسباق الـ "تي في إس موتورز"، ثم جاء إلى دبي في عام 2007 حيث بدأ العمل من أجل شركة ليبرتي كاواساكي في المبيعات، وفي الوقت نفسه، خاض السباق باسم فريق الشركة.