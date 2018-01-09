الهيئة العامة للرياضة تستعرض نتائج الربع الرابع من 2017

الشارقة 24:

بحضور إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وعبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد، وبمشاركة كافة مدراء الإدارات والمكاتب والمراكز والمنسقين الاستراتيجيين، عقدت إدارة الاستراتيجية والمستقبل الاجتماع الخاص باستعراض نتائج الربع الرابع من العام 2017 للتحقق من تنفيذ كافة المبادرات والبرامج والمشاريع المدرجة ضمن الخطة التشغيلية.

وأشاد الأمين العام للهيئة بالمجهود المتميز الذي يقوم به فريق التخطيط الاستراتيجي وكافة المنسقين الاستراتيجيين وجميع موظفي الإدارات في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة وبطريقة تخدم تطلعات الشارع الرياضي، حيث اتضح ذلك جلياً في النتائج المتحققة في خطة الهيئة التشغيلية لعام 2017، موجهاً دعوته للجميع بضرورة الاستمرار بالمضي قدماً نحو النهج الذي رسمناه خلال السنوات الأخيرة، والذي ينبع من توجهات حكومتنا الرشيدة والتي تتطلع نحو التميز والإبداع والتي لا تألو جهداً في تقديم الدعم والرعاية والمتابعة في المجال الرياضي بما يتناسب ويواكب ما تشهده الدولة من تطور وازدهار في كافة المجالات، والتأكيد على الاستمرارية في توفير كافة أنواع الدعم لتطبيق المعايير العالمية في نشر الفكر الاستراتيجي والتميز المؤسسي في كافة أركان المؤسسات الرياضية.



بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لراشد إبراهيم المطوع مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أشاد من خلالها بالدعم المثمر للقيادة العليا للهيئة بين كافة الإدارات والمكاتب سواء الداخلية والخارجية والتي أدت إلى تحقيق مختلف النتائج الإيجابية.

وقال المطوع بأن المنهجية المتبعة تضمن المراجعة والتقييم أولاً بأول وذلك لضمان الجودة في جميع عمليات الهيئة العامة والحفاظ على استمرارية متطلبات التحسين المستمر، وضمان التزام القيادة العليا في الهيئة العامة للرياضة بتطبيق نظام للارتقاء بجودة خدماتها من خلال العديد من الوسائل ومنها التواصل مع المعنيين الداخليين والخارجيين، ودعم فريق المنسقين الاستراتيجيين من خلال تسهيل منحهم كافة الصلاحيات لتنفيذ جميع المبادرات والبرامج المنضوية ضمن اختصاصاتهم، وضمان توفير الموارد اللازمة وتهيئة كافة السبل في نحو تحقيق مستهدفاتها .

كما أشاد بجهود أعضاء فريق التخطيط الاستراتيجي في الهيئة العامة وكافة المنسقين المعنيين في سعيهم نحو ترجمة توجهات وتطلعات القيادة في الهيئة العامة.

وأوضح مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة بأن المنهجية المتبعة في الهيئة العامة للرياضة تعتمد على متابعة جميع المستهدفات المطلوبة بصفة دورية من خلال عقد اجتماعات متابعة الأداء لجميع الإدارات والمكاتب والوحدات خلال كل ربع من أرباع السنة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للتحقق واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية إذا تطلب الأمر ذلك تمهيداً لإدخالها في نظام الأداء التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء.



وعلى هامش الاجتماع، قام راشد المطوع بالتأكيد على تواجد نقلة نوعية في استراتيجية عام 2018 التي تتماشى مع التغييرات في الساحة الرياضية، وتم كذلك شرح ما تم إنجازه لتنفيذ متطلبات مشروع التحضير للمشاركة في جائزة الشيخ محمد بن راشد للتميز الحكومي حيث تم التوجيه بتشكيل فريق عمل لاستيفاء كافة المعايير المطلوبة للمشاركة بقوة في الدورة القادمة، مؤكداً أن نتائج هذه المشاركة ستنعكس إيجاباً على طموحات وتطلعات القطاع الرياضي في الدولة.