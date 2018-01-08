الوحدة يضرب الجزيرة برباعية في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي

الشارقة 24 – محمود علي:



حقق الوحدة فوزاً عريضاً على مضيفه الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر لدوري الخليج العربي، والتي جمعت الفريقين بإستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبو ظبي مساء اليوم الإثنين.



ورفع الوحدة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي الجزيرة في المركز الخامس برصيد 16 نقطة، تقدم الوحدة بهدف في الشوط الأول عن طريق تيجالي في الدقيقة 45.



وأضاف تيجالي هدفين في الدقيقتين 51 و71 وأكمل محمد العكبري الرباعية في الدقيقة 84، وقلص أحمد العطاس الفارق بتسجيل الهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 88، وسجل رومارينهو الهدف الثاني في الدقيقة 90+2.