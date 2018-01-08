اليوم الختامي شهد 60 معاملة

إغلاق الانتقالات الشتوية بـ 138 معاملة للمحترفين والدرجة الأولى

  • الإثنين 08, يناير 2018 في 10:16 م
انتهى اليوم الإثنين، القيد الشتوي باتحاد الإمارات لكرة القدم، حيث أغلق الاتحاد باب التسجيل في الساعة الخامسة مساءً، وقد تم إعلان إنجاز 138 معاملة خلال فترة القيد.

الشارقة 24 – محمود علي:

أغلقت إدارة القيد والتسجيل باتحاد الإمارات لكرة القدم، باب الانتقالات الشتوية، في الساعة الخامسة من مساء الإثنين، وشهد اليوم الختامي للتسجيلات إجراء 60 معاملة، بواقع 33 معاملة لدوري المحترفين و27 للدرجة الأولى.

وقال عادل الجنيبي، عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين: إن فترة الانتقالات الشتوية للموسم الرياضي الحالي، شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الأندية في إجراء المعاملات سواء الاستبدال أو الإعارة أو الانتقال، على الرغم من كونها في منتصف الدوري".

وأضاف: "تم التعامل مع جميع الأندية بدقة واحترافية من قبل الشؤون القانونية وإدارة القيد والتسجيل، وتحت إشراف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة".

وأشار عضو اللجنة إلى أن العدد الكلي للمعاملات التي قدمت من قبل الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الرياضي الحالي بلغت 138 معاملة، واستمرت منذ 11 ديسمبر الماضي وحتى 8 من الشهر الجاري، وتضمنت هذه المعاملات 52 معاملة لدوري الخليج العربي للمحترفين و86 لأندية الدرجة الأولى.