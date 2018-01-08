إغلاق الانتقالات الشتوية بـ 138 معاملة للمحترفين والدرجة الأولى

الشارقة 24 – محمود علي:



أغلقت إدارة القيد والتسجيل باتحاد الإمارات لكرة القدم، باب الانتقالات الشتوية، في الساعة الخامسة من مساء الإثنين، وشهد اليوم الختامي للتسجيلات إجراء 60 معاملة، بواقع 33 معاملة لدوري المحترفين و27 للدرجة الأولى.



وقال عادل الجنيبي، عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين: إن فترة الانتقالات الشتوية للموسم الرياضي الحالي، شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الأندية في إجراء المعاملات سواء الاستبدال أو الإعارة أو الانتقال، على الرغم من كونها في منتصف الدوري".



وأضاف: "تم التعامل مع جميع الأندية بدقة واحترافية من قبل الشؤون القانونية وإدارة القيد والتسجيل، وتحت إشراف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة".



وأشار عضو اللجنة إلى أن العدد الكلي للمعاملات التي قدمت من قبل الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الرياضي الحالي بلغت 138 معاملة، واستمرت منذ 11 ديسمبر الماضي وحتى 8 من الشهر الجاري، وتضمنت هذه المعاملات 52 معاملة لدوري الخليج العربي للمحترفين و86 لأندية الدرجة الأولى.