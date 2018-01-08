إبراهيم عبد الملك: اختيار الرميثي لرئاسة هيئة الرياضة صادف أهله

الشارقة 24:



ثمن إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، قرار مجلس الوزراء بتكليف اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، ونائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة الهيئة العامة للرياضة.



وعبر عن الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، ورئاسة مجلس الوزراء بمناسبة هذا الاختيار الذي صادف أهله رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات لمعاليه.



وقال عبد الملك إن معالي محمد خلفان الرميثي يتمتع بخبرة كبيرة في المجال الرياضي إداريا وفنياً، وهذه الخبرة تجعله أهلاً لهذا المنصب فهو شخصية قيادية لديه القدرة على قيادة دفة الرياضة بالشكل الإيجابي، بما يعود على الألعاب كافة بالنتائج الإيجابية وتحقيق إنجازات تليق بالرياضة الإماراتية.



وأضاف أن معاليه عايش رياضة الإمارات وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة سابقاً، ما يجعله ملماً إلماماً كبيراً بمرافق قيادتها، وقادراً على إيجاد الحلول التي تسهم في إحداث نقلة جديدة لرياضة الإمارات بشتى مجالاتها المختلفة.



ونوه بأن هذا الاختيار جاء استكمالاً لسلسلة الدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع الرياضة من القيادة الرشيدة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وحرصهم على الارتقاء بهذا القطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات في المحافل الإقليمية والقارية والدولية، مؤكداً ثقته بأن معالي الرميثي خير من توكل إليه مهمة استكمال الدور الكبير الذي قام به أصحاب المعالي رؤساء الهيئة السابقين منذ تأسيس الهيئة وحتى اليوم في دعم الحركة الرياضية وتحقيق الإنجازات.